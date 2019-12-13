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Жители Уссурийска сняли на видео необычную уборку снега

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Жители Уссурийска сняли на видео необычную уборку снега

Владивосток, 13 декабря. В соцсетях жители Уссурийска опубликовали видео, на котором запечатлена необычная уборка снега. На расчистку территории возле одного из зданий вышли люди в ростовых куклах животных.

Ролик, на котором две «панды» и «динозавр» расчищают снег возле здания на улице Ермакова быстро набрал популярность. За 40 минут его посмотрели более 15 тысяч раз, пользователи также активно комментируют происходящее, сообщает Deita.

Напомним, ранее жители курортного города Евпатория засняли необычное поведение местного жителя, который решил в первый день зимы позагорать прямо на асфальте посреди улицы. Некоторые пользователи соцсетей пошутили, что в городе появился свой терминатор, другие посчитали, что мужчина никак не может закончить отпуск в Крыму.

 

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Источник: Deita
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