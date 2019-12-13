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Синоптики предупредили о снегопаде в Приморье

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Синоптики предупредили о снегопаде в Приморье

Владивосток, 13 декабря. Метеорологи сообщают, что в выходные в Приморье возможен снегопад.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на сайт «Примпогода», выходные в Приморье в плане погоды ожидаются переменчивыми. В ночь на субботу может пойти снег. Впрочем, осадки не будут интенсивными. В среднем по региону температура воздуха составит от -9 до -16 градусов.

Днем в субботу осадки прекратятся, мороз ослабеет. В прибрежных районах ожидается сильный ветер.

В воскресенье во Владивостоке воздух может прогреться до небольших положительных значений. Ветер утихнет, в небе появится солнце. По предварительным прогнозам, сильные снегопады со штормовым ветром ожидаются в Приморье в начале третьей декады декабря.

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Источник: Deita.ru
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