Синоптики предупредили о снегопаде в Приморье

Владивосток, 13 декабря. Метеорологи сообщают, что в выходные в Приморье возможен снегопад.

Как пишет Deita.ru со ссылкой на сайт «Примпогода», выходные в Приморье в плане погоды ожидаются переменчивыми. В ночь на субботу может пойти снег. Впрочем, осадки не будут интенсивными. В среднем по региону температура воздуха составит от -9 до -16 градусов.

Днем в субботу осадки прекратятся, мороз ослабеет. В прибрежных районах ожидается сильный ветер.

В воскресенье во Владивостоке воздух может прогреться до небольших положительных значений. Ветер утихнет, в небе появится солнце. По предварительным прогнозам, сильные снегопады со штормовым ветром ожидаются в Приморье в начале третьей декады декабря.