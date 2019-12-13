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Синоптики предупредили жителей Приморья об идущем с Китая циклоне

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Синоптики предупредили жителей Приморья об идущем с Китая циклоне

Владивосток, 13 декабря. Днем в пятницу, 13 декабря, территорию Приморского края накроет циклон из Китая, сообщают синоптики. В результате в регионе ожидается значительное потепление.

В целом погода в течение ближайших суток ожидается переменчивая. Так, ранним утром ожидаются морозы от -18 до -23 градусов. В горных районах температура воздуха опустится до -30, сообщает Deita.

Однако по данным метеорологов уже днем должно начаться потепление. Оно будет вызвано циклоном, идущим с востока. Потому в пятницу в Приморье будет облачно, около 0 градусов.

Напомним, о предстоящем потеплении в Приморском крае синоптики сообщали еще вчера. Однако, по данным специалистов, после на смену теплу придет ураганный ветер.

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Источник: Deita
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