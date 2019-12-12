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Потепление в Приморье сменится штормом, предупредили синоптики

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Потепление в Приморье сменится штормом, предупредили синоптики

Владивосток, 12 декабря. В предстоящие дни в Приморском крае ожидается потепление. В предстоящие дни температура поднимается до +3 градусов, но синоптики посоветовали местным жителям не расслабляться, так как на смену теплу придет ураганный ветер.

К концу следующей недели в регионе погода резко ухудшится. 21 и 22 декабря ожидается снег и ветер, порывы которого усилятся до 17 м/с. Ночью температура воздуха упадет до -12 градусов, а днем будет около нуля.

Как сообщает Deita, 23 декабря возможен сильный снег и усиление ветра до 25 м/с. К 24 декабря ветер усилится до 29 м/с, предупреждают метеорологи.

Напомним, ранее синоптики заявили, что в субботу в крае будет ветрено и холодно. На большей части региона днем ожидаются снегопады, на побережье — сильный ветер. Днем будет от двух до девяти градусов ниже нуля. 

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Источник: Deita
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