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Синоптики предупредили о понижении температуры в Приморском крае

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Синоптики предупредили о понижении температуры в Приморском крае

Владивосток, 12 декабря. Метели на большей части Приморского края прекратятся в этот четверг, сообщают приморские синоптики. Тем не менее, в отдельных районах стоит ожидать снегопадов.

По их информации, циклон, который принес осадки в Приморский край, в четверг будет уже в районе Сахалина. Тем не менее, его влияние продолжит ощущаться – сохранится риск умеренных и даже сильных осадков в некоторых районах края. 

На побережье ожидается сильный северо-западный ветер и значительное понижение температуры. Однако во Владивостоке будет теплее, чем за городом, пишет Deita.ru.

Напомним, что непогода стала причиной массового ДТП с участием 48 автомобилей в пригороде Владивостока.12 человек пострадали, двое из них госпитализированы. Авария произошла на девятом километре трассы Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз.

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Источник: Deita.ru
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