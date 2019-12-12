Снегопады и ветер обещают синоптики на выходных в Приморье

Владивосток, 12 декабря. Синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие выходные в Приморье, регион ждут ветер и снегопады.

В субботу в крае будет ветрено и холодно. На большей части региона днем ожидаются снегопады, на побережье - сильный ветер. Днем будет от двух до девяти градусов ниже нуля. На севере ожидается до 13 градусов мороза, сообщает со ссылкой на «Примпогоду» портал Deita.ru.

В воскресенье осадков не прогнозируют. Ночью придет похолодание, но днем снова потеплеет, может начаться оттепель. Днем на территории региона ожидается от трех градусов мороза до трех градусов тепла.

Во Владивостоке осадков на выходных не ожидается. В субботу температура установится на уровне -4…-7 градусов, возможен сильный ветер. В воскресенье днем ожидается около 0 градусов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в массовом ДТП под Владивостоком пострадали 12 человек. В общей сложности на автотрассе из Хабаровска во Владивосток столкнулись 48 автомобилей.