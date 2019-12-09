В Уссурийске помощник машиниста спас ребенка

Уссурийск, 9 декабря. Житель Уссурийска Алексей Кириенко, работающий обычным помощником машиниста, спас ребенка. Мужчина оказался в нужное время и в нужном месте, применив навыки оказания первой медицинской помощи.

Как сообщает местное издание Deita, Алексей Кириенко проходил мимо детской площадки, когда увидел, что с одним из детей, игравших там, случилась беда. Мальчик упал с качелей, а после получил ими удар по голове и потерял сознание.

Когда мужчина подбежал к ребенку, пострадавший не дышал. Однако помощнику машиниста удалось применить знания по оказанию первой помощи, которые он получил еще во время обучения, реанимировать ребенка. Родители мальчика уже выразили благодарность Алексею Кириенко.

Напомним, ранее житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехлетнюю девочку, забытую пьяным дедом в районе дач в Заиграевском районе.