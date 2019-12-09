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Злоумышленник похитил 6 млн рублей в офисе Сбербанка в Приморье и скрылся

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Злоумышленник похитил 6 млн рублей в офисе Сбербанка в Приморье и скрылся

Владивосток, 9 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Находки разыскивают злоумышленника, совершившего ограбление офиса Сбербанка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

По данным краевого ведомства, в дежурную часть отдела полиции Находки поступил сигнал о разбойном нападении на офис кредитно-финансового учреждения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения, проводятся необходимые мероприятия по идентификации личности, пишет Deita.ru.

Согласно предварительным данным ресурса, злоумышленник украл 6 млн рублей. В городе объявлен план-перехват.

В Сбербанке подчеркнули, что сотрудники службы безопасности Приморского отделения кредитного учреждения активно содействуют полиции в проведении оперативно-следственных мероприятий. Уточняется, что обычно все преступления против банковских учреждений и в отношении клиентов раскрываются.

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Источник: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю
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