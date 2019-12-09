Школы во Владивостоке перенесли уроки из-за звонков о минировании

Владивосток, 9 декабря. Сразу несколько образовательных учреждений во Владивостоке приостановили учебный процесс из-за звонков о минировании. В настоящее время здания школ проверяет полиция и экстренные службы.

Тревожные сообщения поступили руководству школ №23, №45 и №63. В соцсетях учителя пишут, что в зданиях школ в настоящее время проводится проверка, вход запрещен. Детей на занятия отправлять не надо, сообщает Deita.

«С 3 урока можно будет приступить к занятиям. Сообщайте родителям», — сообщают педагоги.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге сразу несколько судов приостановили работу из-за информации о минировании. Так, например, утром 6 декабря эвакуировали Петродворцовый, Московский, Октябрьский, Куйбышевский, Приморский районные суды и Петербургский городской суд. Позднее стало известно об эвакуации Верховного суда России.