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Двух браконьеров задержали в Приморье за убийство амурского тигренка

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Двух браконьеров задержали в Приморье за убийство амурского тигренка

Владивосток, 6 декабря. Труп молодого амурского тигра нашли в Спасском районе Приморского края, правоохранители задержали браконьеров.

Инспектор КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края» Александр Чебанюк рассказал, что труп хищника нашли 5 декабря. Двое местных жителей организовали «схрон», в котором находилось мясо дикого кабана.

Полиция задержала подозреваемых в незаконной охоте на кабана и амурского тигра. Специалисты Центра «Амурский тигр» должны проверить мать погибшего тигренка. Хищник может попытаться выследить и растерзать виновных в гибели малыша.

Напомним, что амурского тигра занесли в Красную книгу как исчезающий вид. Он находится под охраной государства.

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