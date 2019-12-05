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Полиция Владивостока объявила войну дрифтерам

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Полиция Владивостока объявила войну дрифтерам

Владивосток, 5 декабря. Полиция намерена решить проблему дрифтеров, устраивающих ночные заезды в центре столицы Приморья. Популярное развлечение водителей, мешающее дорожному движению и жителям, будет стоить им крупных штрафов.

Как сообщает Deita, владивостокские полицейские всерьез взялись за дрифтеров. Устраивающие контролируемые заносы в центре города водители не только мешают местным жителям из-за шума, но могут представлять угрозу безопасности движения. Городская полиция просит очевидцев сразу сообщать в дежурную часть: инспекторы обещают прибыть на место незамедлительно.

Правоохранители напомнили, что за внесение изменений в конструкцию авто (что крайне распространено у дрифтеров) может грозить запрет на управление машиной, а за перекрытие дороги (к примеру, для гонок) можно получить штраф от 50 до 100 тыс. рублей.

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Источник: Deita
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