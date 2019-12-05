Приморье ждет холодная и ветреная погода

Владивосток, 5 декабря. В ближайшие сутки на погоду в регионе будет влиять антициклон, который придет с юга. Погода ночью и днем будет достаточно холодной, однако – без осадков. В то же время, синоптики не исключают снегопада на севере региона.

Кроме того, ожидается сильный ветер. Но уже во второй половине дня начнется потепление.

Погода во Владивостоке будет холоднее, так как усилится северный ветер. Осадков не ожидается, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в столице Приморского края образовались огромные пробки из-за мощного снегопада и ледяного дождя. В сложной ситуации оказалась и снегоуборочная техника, которая не успевала справляться с расчисткой дорог.

Первый снег в этом году выпал во Владивостоке в середине ноября. Из-за непогоды с самого утра город встал в пробках.