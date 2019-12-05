Владивосток, 5 декабря. Десятки домов во Владивостоке окажутся в четверг без электричества из-за планового ремонта на сетях энергоснабжения.

Масштабные отключения электроэнергии запланированы в столице Приморья в четверг, 5 декабря. Как пишет Deitra.ru со ссылкой на МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», причиной тому — плановые ремонтные работы, которые начнутся в 9 утра и продолжатся до 17 часов. Длительность отключения в каждом из домов, которые оно затронет, составит от двух до восьми часов.

Электроэнергии не будет в домах по улицам Березовая, Кипарисовая, Крутая 2-я, Мечникова, Окатовая, Ольховая, Подгорная, Поселковая, Пригородная 3-я, Рыбацкая, Тамбовская, Теплая, Уманская, Успенская, Уютная и Фанзавод. Полный список домов можно найти на сайте предприятия.