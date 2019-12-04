Трех полицейских задержали в Приморье за превышение полномочий

Владивосток, 4 декабря. Трех сотрудников полиции в Приморском крае задержали за превышение должностных полномочии при расследовании убийства, сообщили в СУ СК России по региону.

В конце октября этого года в 37-летнего мужчину во время охоты в лесу около села Зеркальное выстрелили из огнестрельного оружия. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По информации СК, правоохранители в помещении отдела полиции в поселке Кавалерово «применили нездоровые методы расследования» в отношении местного жителя, который стал очевидцем преступления в селе Зеркальное.

В отношении трех сотрудников МО МВД «Кавалервский» было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, указала Deita.ru. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу.

В УМВД России по Приморскому краю сообщили, что сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального управления МВД в ходе проверки выявили факт превышения должностных полномочий в отношении жителя села Зеркальное.