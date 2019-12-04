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МЧС предупредило о надвигающемся шторме на север Приморья

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МЧС предупредило о надвигающемся шторме на север Приморья

Владивосток, 4 декабря. Ураганный ветер и высокие волны наблюдаются на севере Приморского края, возможно быстрое обледенение судов. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

По данным краевого ведомства, на протяжении всего дня на побережье Тернейского района сохранится сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.

«Высота волн в морских акваториях будет достигать от 2,5 до 3 метров. Возможно быстрое обледенение на акватории», — следует из сообщения.

Спасательные службы предупреждают, что возможно возникновение аварийных и чрезвычайных ситуаций на судах, в том числе есть угроза разливов нефти на фоне быстрого обледенения судов. Кроме того, из-за сильного ветра прогнозируются аварии на линиях электропередач, пишет Deita.ru.

МЧС советует не выходить на рыбалку, а руководству морских судов — дождаться приемлемых метеоусловий.

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Источник: Пресс-служба МЧС России по Приморскому краю
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