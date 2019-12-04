Экстренные службы предупредили жителей Приморья о надвигающемся урагане

Владивосток, 4 декабря. Региональное управление МЧС России по Приморскому краю предупредило местных жителей об ураганном ветре и высоких волнах, непогода ожидается сегодня на севере региона.

«В течение дня 4 декабря на побережье Тернейского района сохранится сильный северный и северо-западный ветер от 25 до 30 м/с​​​. Высота волн в морских акваториях будет достигать от 2,5 до 3 метров», – цитирует РИА Новости экстренные службы.

В МЧС также предупреждают о возможности возникновения аварий на ЛЭП, в том числе угрозы нефтеразливов из-за обледенения судов. Морякам советуют переждать непогоду и не выходить в море.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей Приморья, что сегодня по всей территории края усилятся морозы: утром столбики термометров опустятся до минус 25 градусов, на побережье — до 17 градусов мороза. Днем ожидается холодная и ветреная погода: от минус 9 до минус 17 градусов.