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Синоптики предупреждают жителей Приморья о похолодании

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Синоптики предупреждают жителей Приморья о похолодании

Владивосток, 4 декабря. Синоптики опубликовали прогноз погоды на 4 декабря. Жителей Приморья предупреждают об усилении морозов.

Как сообщает Deita, над Приморьем продолжит расти атмосферное давление. Вероятные осадки ожидаются только на севере края.

По всей территории края усилятся морозы: утром столбики термометров опустятся до минус 25 градусов, на побережье — до 17 градусов мороза. Днем ожидается холодная и ветреная погода: от минус 9 до минус 17 градусов.

Во Владивостоке сохранится сильный ветер, а термометры покажут от 10 до 13 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что в среду в десятках домов во Владивостоке отключат горячую воду. Ремонтные работы будут проходить с девяти утра и до шести часов вечера.

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Источник: Deita
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