Жители десятков домов во Владивостоке останутся в среду без холодной воды

Владивосток, 4 декабря. В среду в столице Приморья состоится отключение холодной воды, сообщает пресс-служба Примводоканала.

Причиной отключения холодного водоснабжения станут ремонтные работы, которые запланированы с 9.00 по 18.00.

Как сообщает Deita, без холодной воды останутся жители улицы Бородинская 43, 45, 47, 47б, 46/50, 46/50л, а также улицы Русская 65, 65 корпус 10, 65/4, 65 строение 2, 65 строение 3, 73-77в, 87а, 87в.

Согласно прогнозу синоптиков на 4 декабря, вероятность снега останется только на севере края. По всей территории региона будут усиливаться морозы. Днем будет холодно и ветрено: от минус 9 до минус 17 градусов Цельсия.