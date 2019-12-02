Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Более 700 нетрезвых водителей задержали в 2019 году в Приморском крае

55
0 Оставить комментарий

Более 700 нетрезвых водителей задержали в 2019 году в Приморском крае

Владивосток, 2 декабря. Сотрудники ДПС зафиксировали в 2019 году 714 случаев езды в нетрезвом виде в Приморском крае.

По данным ГИБДД, в результате ДТП по вине пьяных водителей погибло 75 человек, около 500 пострадали. Уточняется, что каждая 13-я авария в Приморском крае спровицирована нетрезвым водителем.

Самое опасное время суток — с 20.00 до 21.00 в выходные дни. Владивосток и Уссурийск остаются самыми аварийными городами региона.

Как отмечает Deita.ru, с начала года правоохранители отобрали права у 10 тысяч приморцев, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что Владивосток и Москва заключили соглашение на поставку 10 трамваев в январе 2020 года.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров