Владивосток в январе получит 10 трамваев из Москвы

Владивосток, 2 декабря. Десять современных трамваев из Москвы доставят во Владивосток в январе 2020 года, сообщили в мэрии города.

Администрация Владивостока и мэрия Москвы заключили соответствующее соглашение 28 ноября. В столицу Приморского края приедут вагоны 71-619 К и 71-619 КС, они могут вместить 120 пассажиров.

Трамваи выпустили на заводе в Усть-Катаве Челябинской области с 2005 по 2007 годы. Стоимость соглашения равна почти 8,5 млн рублей.

Московский градоначальник Сергей Собянин также планирует передать Владивостоку восемь троллейбусов, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что Дальний Восток обогнал российскую столицу по уровню заработной платы для работающего населения.