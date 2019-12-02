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Дальний Восток обогнал Москву по уровню зарплат

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Дальний Восток обогнал Москву по уровню зарплат

Владивосток, 2 декабря. Эксперты назвали регионы России с зарплатами более 100 тысяч рублей в месяц. Среди них регионы Дальнего Воостока.

В 11 регионах России каждый 10-й житель зарабатывает более 100 тысяч рублей. Лидером рейтинга стала Чукотка (32% населения получают высокую зарплату). В Ямало-Ненецком округе профессионалов с такой зарплатой только 31,7%, в Москве —  27,4%, пишет РИА Новости.

В Магадане и Ненецком автономном округе более 100 тысяч получает четверть работающего населения. Как отмечает Deita.ru, хороший доход на Дальнем Востоке объясняется тем, что там находятся сырьевые предприятия.

Статус финансовых столиц также приносит жителям Москвы и Петербурга хороший доход. Ранее сообщалось, что разница между зарплатой мужчин и женщин в Москве на одной и той же позиции составляет 11%.

В последнее время этот показатель начинает выравниваться.

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