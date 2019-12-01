Моряки ТОФ спасли рыбаков в Японском море

Владивосток, 1 декабря. Спасательный буксир Тихоокеанского флота (ТОФ) спас терпящих бедствие рыбаков в Японском море. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ТОФ.

По имеющимся данным, в 02.00 (19.00 субботы по московскому времени) оперативная служба Тихоокеанского флота получила сигнал от регионального морского координационного центра в столице Приморского края о том, что в Японском море тонет плавательное средство с двумя рыбаками на борту.

О проблемах на судне рыбаки сообщили спасательной службе при помощи маломощной радиостанции.

Так, командование ТОФ решило молниеносно перенаправить в район морской спасательный буксир МБ-92, который совершал переход из залива Анива в дальневосточную столицу. Также подключиться к поиску был готов самолет флота, но, к счастью, он не пригодился.

В итоге рыбацкая лодка с навесным мотором была найдена в 32 километрах от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Отмечается, что рыбакам оказали всю необходимую помощь, в том числе медицинскую, судно с ними идет во Владивосток.