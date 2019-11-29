Москва, 29 ноября. Известному телеведущему и ученому Николаю Дроздову руководство приморского национального парка «Земля леопарда» вручило сертификат хранителя дальневосточного леопарда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Дроздов стал «крестным отцом» дальневосточного леопарда. Отмечается, что Дроздов получил в дар символический отпечаток лапы дальневосточного леопарда со своим именем. Почетный знак известному телеведущему преподнес руководитель «Земли леопарда» Виктор Бардюк. Летом 2019 года Дроздов стал хранителем молодого дальневосточного леопарда под номером Leo 64M. Ученый дал имя своему подопечному — Байкал.

Как объяснили в национальном парке, хранители леопарда занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях.

Ранее Дроздов рассказал, как собирается дальше работать с программой «В мире животных».

«Я остаюсь советчиком и соратником программы «В мире животных» на добровольных общественных началах», — сказал Дроздов.

Он напомнил, что уже около года не ведет саму передачу. Ранее знаменитый телеведущий объявил о своем уходе из нее.

Отметим, что Дроздов вел «В мире животных» на протяжении более чем сорока лет, а принимал участие в передаче на протяжении полувека. Сейчас главным местом работы Дроздова является географический факультет МГУ им. Ломоносова.

Главной причиной ухода телеведущего из программы «В мире животных» стала серьезная травма, которую Дроздов получил по время падения. Он сломал четыре ребра. После этого ученый постоянно посещает больницу и проходит специальные процедуры.

Передача «В мире животных» выпускается на канале «Карусель». В ней рассказывается о мире живой природы, ее обитателях, их повадках и местах обитания. Сейчас ее ведет Алексей Лапин, ранее бывший со-ведущим Дроздова.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей приводило воспоминания Дроздова об участии в шоу «Последний герой» вместе с певицей Юлией Началовой.