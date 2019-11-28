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Синоптики предупредили приморцев о снеге и гололеде

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Синоптики предупредили приморцев о снеге и гололеде

Владивосток, 28 ноября. Специалисты Гидрометцентра Приморского края предупредили, что в ближайшие дни ожидается мороз и снегопад.

В регионе в ночь на 30 ноября погода будет морозной, осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха составит 3-8 градусов мороза.

1 декабря ожидается снег, воздух остынет до 12 градусов мороза. Во Владивостоке в выходные возможен снегопад, на дорогах будет гололедица.

Водителей попросили быть осторожными за рулем и соблюдать правида дорожного движения, пишет Deita.ru.

Ранее синоптикии сообщили, что в Центральной России зима будет короткой и аномально теплой.

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