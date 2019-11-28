Систему онлайн консультаций внедряют в медучреждениях Сахалинской области

Владивосток, 28 ноября. Систему медицинских онлайн консультаций внедряют в Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

В октябре врачи провели порядка 50 консультаций между областными медицинскими организациями и федеральными клиниками. В сеансах приняли участие медики и пациенты, пишет Deita.ru.

Новая система поможет оперативно выбрать лечение и обсудить текущее состояние пациента. Первая консультация состоялась 28 октября между специалистами Первого клинического медцентра Коврова и врачами поликлиники №4 Южно-Сахалинска.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области перевыполнили план на 2019 год по расселению аварийного жилья. В следующем году планируется построить порядка 430 тысяч квадратных метров нового жилья.