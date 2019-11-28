Сахалинская область выполнила годовой план по расселению аварийного жилья

Владивосток, 28 ноября. Почти 8 тыс. квадратных метров аварийного жилья расселили в Сахалинской области.

Более 150 семей переехали в новые дома, в пяти районах Сахалина подрядчики сдали в эксплуатацию 7 новостроек. Согласно планам Минстроя Сахалинской области, в 2019 году нужно было расселить не менее 1,9 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

Работы контролировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, в регионе на 5% больше аварийного жилья, чем официально признано властями. Он распорядился ускорить темпы строительства.

На расселение было выделено 4 млрд рублей. Планируется, что в 2020 году на Сахалине построят 430 тысяч квадратных метров нового жилья, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске строят новый аэропорт. Воздушную гавань запустят в 2020 году.