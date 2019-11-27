Задержан подозреваемый в убийстве девушки в Приморье

Владивосток, 27 ноября. Сотрудники полиции в Приморском крае задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело обнаружили в реке Уссури. Об этом в среду сообщает региональное СУ Следственного комитета РФ.

Девушка пропала 22 ноября. Во вторник следователи заявили, что ее тело нашли в реке. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным ведомства, в результате грамотно проведенных следственных и оперативных действий по подозрению в совершении убийства 17-летней девушки задержан 24-летний мужчина, пишет «ФедералПресс».

Согласно версии следствия, девушка и подозреваемый поругались в машине, мужчина изнасиловал ее. После этого злоумышленник решил скрыть следы преступления, убил девушку и сбросил ее тело в реку Уссури, отмечает Deita.ru.

Отмечается, что с участием фигуранта прошла проверка показаний на месте, где он детально рассказал, как совершал преступление. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.