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Россия

Столицей Приморья официально признан Владивосток

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Столицей Приморья официально признан Владивосток

Владивосток, 27 ноября. На заседании в среду депутаты Заксобрания Приморья приняли закон об изменении административного центра региона. Им стал Владивосток, который уже являлся столицей ДФО, но не имел официального статуса.

«Принятие этого закона позволит получить соответствующее финансирование на осуществление городом Владивостоком функций административного центра Приморского края, таких как участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, а также создание условий для развития городской инфраструктуры», — цитирует издание Deita председателя Думы Владивостока Андрея Брика.

Соответствующий законопроект депутаты приняли единогласно в трех чтениях.

Напомним, 13 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Позже вице-премьер и полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, что перенос столицы Дальневосточного федерального округа займет около года.

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Источник: Deita
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