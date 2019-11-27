Опубликован список адресов Владивостока, где отключат холодную воду

Владивосток, 27 ноября. «Приморский водоканал» опубликовал список адресов Владивостока, которые вечером 27 ноября останутся без холодной воды.

Водоснабжение будет приостановлено 27 ноября с 9:00 до 20:00 из-за плановых работ на сети холодного водоснабжения, пишет Deita.ru.

Согласно пресс-службе ведомства, холодной воды не будет по следующим адресам:

Адмирала Смирнова ул. 8, 10, 12, 14, 16, 18,

Анны Щетининой ул. 7, 9, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 22 стр.1, 23, 25, 26

Напомним, что на прошлой неделе в дальневосточной столице выпал первый снег. Из-за непогоды город встал в пробках. На автомобильных дорогах из-за ледяного дождя образовалась скользкая корка.