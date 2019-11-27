Синоптики предупреждают о ветреной погоде в Приморье

Владивосток, 27 ноября. Сегодня в Приморском крае ожидается ветреная погода с осадками в виде снега, предупреждают синоптики.

Температура днем от -4 до -14 градусов. В ближайшие два дня в регионе ожидаются порывы ветра до 18-23 м/c, сообщает Deita.

В столице Приморья также сохранится сильный ветер. Ранним утром возможен снегопад, в течение остального дня осадки не ожидаются. Похолодание продолжится, температура воздуха опустится до -6.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в течение предстоящей недели погода в Приморском крае будет резко меняться, заморозки будут неоднократно сменяться потеплением.