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Синоптики предупредили о резкой смене погоды в Приморье

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Синоптики предупредили о резкой смене погоды в Приморье

Владивосток, 26 ноября. В течение предстоящей недели погода в Приморском крае будет резко меняться, заморозки будут неоднократно сменяться потеплением, предупреждают синоптики.

Ожидается, что первая волна тепла прибудет во Владивосток 26 ноября. Но высокая температура долго не продержится – уже к середине недели на смену ей придет похолодание и усиление северного ветра, а к концу недели морозы усилятся. После этого, в пятницу, в регион вновь придет тепло, сообщает Deita.

Напомним, сегодня синоптики предостерегли жителей Приморье о надвигающемся потеплении. Во вторник температура воздуха в крае может подняться до 0 градусов, возможны аварийные ситуации и пробки на дорогах.

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Источник: Deita
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