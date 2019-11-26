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Синоптики предупредили о начале активного потепления во Владивостоке

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Синоптики предупредили о начале активного потепления во Владивостоке

Владивосток, 26 ноября. Сегодня во Владивостоке синоптики прогнозируют активное потепление. По данным специалистов, в ближайшее время погода в Приморье будет крайне неустойчивой, возможны аварийные ситуации и пробки на дорогах.

Повышение температуры воздуха в регионе связывают с уходом ядра антициклона в Японское море. В связи с этим в течение дня ожидается потепление, ветер сменится на южный. Температура воздуха днем поднимется от -2 до 0 градусов, сообщает Deita.

Вечером во Владивостоке возможен снегопад. Ночью осадки прекратятся, ожидается гололедица.

Напомним, ранее администрация Владивостока предупредила горожан о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях.

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Источник: Deita
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