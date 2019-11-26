Названы адреса во Владивостоке, где во вторник отключат электричество

Владивосток, 26 ноября. Несколько десятков домов во вторник останутся без электричества во Владивостоке.

Во вторник в столице Приморского края пройдет массовое отключение электричества, без света останутся 87 домов, передает агентство Deita.

По данным пресс-службы МУПВ ВПЭС, электричества не будет с 9.00 до 17.00. Отключения связаны с проведением ремонтных работ. В этом время без света окажутся дома на улицах Адмирала Смирнова, Анны Щетининой, Березовой, Бородинской, Кольцевой, Краснознаменном переулке, Ломаной, Мостовой, Ольховой, Пшеницыной, Сусанина, Таежной, Уборевича, Уютной, Фонтанной и Четырнадцатой.

Отметим, по данным синоптиков, во вторник прогнозируется резкое потепление в регионе. Оно будет вызвано уходом ядра антициклона в Японское море.