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Власти предупредили жителей Владивостока о резком ухудшении погоды

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Власти предупредили жителей Владивостока о резком ухудшении погоды

Владивосток, 24 ноября. Администрация Владивостока предупредила горожан о неблагоприятных погодных условиях.

Ветер усилится до 24 метров в секунду, возможен туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха понизится до 10 градусов мороза.

В ближайшие часы прогнозируется ухудшение погоды. Власти Владивостока просят водителей быть внимательными за рулем, пишет Deita.ru.

Отмечается, что коммунальные службы обработали специальными реагентами опасные участки дороги.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае сотрудники МЧС более 10 дней ищут шхуну с рыбаками.

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