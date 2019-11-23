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Глава Якутии попросил Новака снизить цены на электроэнергию на Дальнем Востоке

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Глава Якутии попросил Новака снизить цены на электроэнергию на Дальнем Востоке

Владивосток, 23 ноября. Глава Якутии Айсен Николаев предложил министру энергетики Александру Новаку продлить на Дальнем Востоке механизм выравнивания тарифов на электроэнергию.

Механизм выравнивания тарифов до сренероссийского уровня был введен в 2017 году сроком на два года. Николаев считает, что эта система придала импульс развитию региона.

Как отмечает Deita.ru, механизм перестанет действовать с 31 декабря 2019 года. Правительство разработало поправки к закону об электроэнергетике, указав число получателей господдержки.

Однако поправки касаются не всех районов Дальнего Востока.

Ранее вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев объявил 2020-й годом Восточного экономического форума. В течение года под эгидой ВЭФ пройдут десятки мероприятий, в том числе выездных сессий с участием экспертов и членов правительства.

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