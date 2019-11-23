Жителей Владивостока попросили отказаться от поездок на авто из-за гололеда

Владивосток, 23 ноября. Мэрия Владивостока призвала горожан отказаться от поездок на личном транспорте 24 ноября из-за сильного гололеда.

Синоптики предупредили приморцев об ухудшении погодных условий. Ожидается сильный снегопад, ветер и на дорогах гололедица.

«Лучше воспользоваться общественным транспортом, а при передвижении по пешеходным маршрутам соблюдайте меры безопасности», — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, пишет Deita.ru.

В городском штабе по ликвидации последствий непогоды сообщили, что все коммунальные службы готовы. На уборку улиц выйдет специализированная техника и рабочие.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке 22 ноября в 70 домах не было электричество. Коммунальщики проводили плановые работы.