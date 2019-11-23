Трутнев объявил 2020-й годом Восточного экономического форума

Владивосток, 23 ноября. Оргкомитет Восточного экономического форума принял решение проводить мероприятия под эгидой ВЭФ в течение всего года.

Члены оргкомитета обсудили подготовку ВЭФ-2020. Как отметил вице-премьер России Юрий Трутнев, международный форум является одним из инструментов развития Дальнего Востока.

ВЭФ должен стать постоянно действующей площадкой, а мероприятия под его эгидой будут проходить в течение всего года. Это также касается выездных сессий в дальневосточных регионах с участием экспертов.

Трутнев добавил, что вопросы, обсуждаемые на сессиях, будут формировать повестку деловой программы форума, пишет Deita.ru.

Шестой форум ВЭФ пройдет со 2 по 5 сентября 2020 года во Владивостоке. Организатором мероприятия является фонд «Росконгресс».

Президент России Владимир Путин на полях ВЭФ-2019 рассказал о развитии Дальнего Востока. Он подчеркнул, что проведение международного форума дает толчок для развития региона. Конференция привлекает иностранных и российских инвесторов.

Напомним, что Восточный экономический форум проводится с 2015 года. Его целью является развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддержка Дальнего Востока.