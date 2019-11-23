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Спасатели более 10 дней ищут пропавшую в Приморье рыбацкую шхуну

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Спасатели более 10 дней ищут пропавшую в Приморье рыбацкую шхуну

Владивосток, 23 ноября. Спасатели продолжают поиски шхуны «Муксун», пропавшей 12 ноября, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сотрудники МЧС обследовали 30 км береговой линии от мыса Елизарова до мыса Пашинникова. Другая группа прошлась по берегу бухты Лазурная.

Приморские волонтеры вели поиск у бухты Андреева, они обследовали 5 км. В ведомстве отмечают, что 23 ноября продолжается спасательная операция.

В общей сложности было обследовано более 2,5 тысяч квадратных километров водной акватории, 236 километров береговой черты. По предварительным данным, на судне находится два человека, пишет Deita.ru.

Ранее на Сахалине спасатели сняли пятерых рыбаков с оторвавшейся льдины. Такие инциденты регулярно происходят в регионе.

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