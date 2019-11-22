В Приморье Фонд капремонта объяснил поплывшую краску на отремонтированных домах

Владивосток, 22 ноября. Руководство Фонда капитального ремонта объяснило некачественную покраску стен домов в городе Большой Камень. Как пояснили чиновники, причиной тому стал недобросовестный поставщик, предоставивший краску, несовместимую с синим колером.

К такому результату пришел подрядчик «Андезит-ДВ», заказавший независимую экспертизу. Под давлением неопровержимых доказательств организация, поставившая материалы, согласилась с выводами проверки и решила доставить новую партию подходящей краски, сообщает местное издание Deita.

В настоящее время рядом с домами уже возводят леса, идет подготовка к повторной покраске стен. Однако в начале недели город накрыл мощный циклон, ознаменовавшийся заморозками и снегопадом. Поэтому пока неизвестно, как новая краска ляжет на стены в таких условиях.

Тем временем синоптики предупредили местных жителей о резкой смене погоды во Владивостоке. В предстоящие дни в регионе температура воздуха может подняться до +8 градусов.