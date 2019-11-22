Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Жители 70 домов во Владивостоке останутся без света

32
0 Оставить комментарий

Жители 70 домов во Владивостоке останутся без света

Владивосток, 22 ноября. Сегодня в течение всего дня жители 70 домов во Владивостоке останутся без электричества. Причиной тому станут плановые работы.

Энергоснабжение будет отсутствовать в течение восьми часов, с 09:00 до 17:00 сообщает издание Deita со ссылкой на Владивостокское предприятие электрических сетей.

В частности, света не будет в домах на улицах Барклая, Встречной, Зеленой и других.

Напомним, неделю назад жители нескольких многоквартирных домов в Первомайском районе Владивостока остались без тепла из-за прорыва магистрали.

infox - new
Источник: Deita
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров