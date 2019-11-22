Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики предупредили о резкой смене погоды во Владивостоке

42
0 Оставить комментарий

Синоптики предупредили о резкой смене погоды во Владивостоке

Владивосток, 22 ноября. В Дальневосточном регионе резко поменяется погода. На смену снегопадам и заморозкам придет потепление, обещают синоптики.

По информации издания Deita, этой ночью над краем установится теплая воздушная масса, благодаря которой продолжится потепление. В связи с этим, в течение дня почти на всей территории Приморья сохранится положительная температура.

Днем во Владивостоке ожидается потепление от +5 до +8 градусов. Холод останется только на севере региона.

Напомним, ранее во Владивостоке выпал первый снег. Из-за непогоды и заморозков город с самого утра встал в пробках.

infox - new
Источник: Deita
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров