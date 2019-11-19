Новый аэропорт Южно-Сахалинска оснастят телетрапами

Владивосток, 19 ноября. Новые телетрапы доставят на Сахалин для строящегося аэропорта, сообщили в АО «Аэропорт Южно-Сахалинск».

Представитель оператора аэропорта рассказал, что строители завершили подготовку фундамента и соорудили металлический каркас. Уже уложены тепловые контуры, подведены инженерные сети.

Гендиректор аэропорта Никита Полонский добавил, что рабочие начали внутреннюю отделку здания. На объекте находятся более 400 человек.

Они устанавливают подъемное оборудование и завершают наладку инфраструктуры для телетрапов. Планируется, что аэропорт начнет работу зимой 2020 года, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в «Шереметьево» откроется новый терминал только для международных рейсов «Аэрофлота».