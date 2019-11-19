Власти Владивостока снизили стоимость проезда в автобусах

Владивосток, 19 ноября. Стоимость проезда в наземном транспорте Владивостока подешевела для держателей банковских карт, сообщили в администрации приморской столицы.

Власти Владивостока решили популяризировать среди горожан систему безналичной оплаты проезда. В салонах автобусов установили специальные терминалы.

Теперь владельцы карт платежной системы Mastercard будут платить по 25 рублей. Для остальных пассажиров стоимость проезда будет прежней — 28 рублей. Акция действует до конца года.

Мэрия планирует разработать новые тарифы для пассажиров, которые делают пересадки. Это позволит значительно снизить затраты на проезд, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что с середины ноября власти Владивостока начали подготовку к Новому году. На сайте госзакупок появились тендеры на украшение центра города.