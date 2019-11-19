Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Власти Владивостока снизили стоимость проезда в автобусах

403
0 Оставить комментарий

Власти Владивостока снизили стоимость проезда в автобусах

Владивосток, 19 ноября. Стоимость проезда в наземном транспорте Владивостока подешевела для держателей банковских карт, сообщили в администрации приморской столицы.

Власти Владивостока решили популяризировать среди горожан систему безналичной оплаты проезда. В салонах автобусов установили специальные терминалы.

Теперь владельцы карт платежной системы Mastercard будут платить по 25 рублей. Для остальных пассажиров стоимость проезда будет прежней — 28 рублей. Акция действует до конца года.

Мэрия планирует разработать новые тарифы для пассажиров, которые делают пересадки. Это позволит значительно снизить затраты на проезд, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что с середины ноября власти Владивостока начали подготовку к Новому году. На сайте госзакупок появились тендеры на украшение центра города.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров