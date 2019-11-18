Коммунальные службы Приморья вышли на борьбу со снежным апокалипсисом

Владивосток, 18 ноября. Все коммунальные службы вышли на борьбу со снежным апокалипсисом во Владивостоке. Как отметили в пресс-службе краевой администрации, приморские энергетики приступили к восстановлению электроснабжения в ряде городов в экстренном режиме.

По данным издания Deita.ru, в понедельник по причине снежного апокалипсиса без электричества остались жители как минимум четырех районов дальневосточной столицы: Владивостокского городского округа, Лазовского и Хасанского районов и Фокино.

Отмечается, что в настоящее время коммунальные службы устраняют 14 аварий. Кроме того, уточняется, что на данном этапе ресурсов краевых котельных достаточно, чтобы обеспечить все жилые дома и учреждения отоплением.

Ранее сообщалось, что в столице Приморского края образовались огромные пробки из-за мощного снегопада и ледяного дождя. В сложной ситуации оказалась и снегоуборочная техника, которая не успевала справляться с расчисткой дорог.