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Из-за снегопада во Владивостоке в пробках встала снегоуборочная техника

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Из-за снегопада во Владивостоке в пробках встала снегоуборочная техника

Владивосток, 18 ноября. Из-за сильного снегопада и ледяного дождя, который сегодня накрыл дальневосточную столицу, в городе образовались сильные пробки. В затруднительной ситуации оказались даже трактора и снегоуборочная техника.

В настоящее время, согласно сервису Яндекс.Пробки, город сковали десятибалльные пробки, сообщает местное издание Deita. Одна из немногих дорог, по которой проезд свободен — «Седанка – Патрокл». Однако движение на ней закрыто сотрудниками ГИБДД.

«Стоим со скоростью 1 метр в 10 секунд», — пишут водители, застрявшие в пробке на улице Русской.

Кроме того, снегопад парализовал и движение общественного транспорта.

«Стоим на Спортивной в ожидании автобуса, видимо, пешком будет быстрее», — пишут местные жители в социальных сетях.

Напомним, ранее ФАН сегодня в ночь с воскресенья на понедельник в дальневосточной столице выпал первый снег. Из-за непогоды с самого утра город встал в пробках. На автомобильных дорогах из-за ледяного дождя образовалась скользкая корка.

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Источник: Deita
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