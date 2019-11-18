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Первый снег парализовал Владивосток

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Первый снег парализовал Владивосток

Владивосток, 18 ноября. Сегодня в ночь с воскресенья на понедельник в дальневосточной столице выпал первый снег. Из-за непогоды с самого утра город встал в пробках.

Как пишет местное издание Deita, на автомобильных дорогах из-за ледяного дождя образовалась скользкая корка.

«Температура минус два градуса. На дороги не суйтесь», — делятся впечатлением водители в социальных сетях.

По данным сервиса Яндекс.Карты, с 8 утра город встал в одной многокилометровой пробке. Кроме того, в ряде школ города допускается пропуск занятия учениками, проживающими в отдаленных районах.

По данным метеорологов, аналогичная погода сохранится до обеда. Напомним, ранее ФАН предупреждал местных жителей о предстоящем снегопаде.

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Источник: Deita
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