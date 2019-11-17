Уссурийск, 17 ноября. Стена аварийного жилого дома обрушилась в Уссурийске вечером 16 ноября. Пострадавших на данный момент не обнаружено, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел в доме №151 по улице Пушкина. В пресс-службе уточнили, что обрушилась стена одной из квартир, расположенных на первом этаже. Квартира пустовала, но иногда в ней появлялись лица без определенного места жительства.

Сигнал об аварии поступил в диспетчерскую службу 16 ноября в 21.41 по местному времени. На место выехали пожарные, полиция и врачи скорой помощи. Из здания эвакуировали 13 человек, в том числе двоих детей. Аварийный дом оцепили и отключили от электроснабжения. Также специалисты осмотрели строение и установили, что обрушившаяся стена не является несущей, поэтому другим квартирам ничего не угрожает.

На место происшествия прибыли губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. Они осмотрели помещение и побеседовали с жильцами.

«Надо обязательно провести тщательную экспертизу здания, чтобы не допустить дальнейшего обрушения конструкций», — подчеркнул Кожемяко.

Двухэтажный дом на улице Пушкина был построен в 1937 году, сообщает телеканал «360». Здание, в котором находятся 16 квартир, было признано аварийным семь лет назад.

Кожемяко распорядился как можно быстрее обеспечить жильцов дома новыми квартирами. Корж сообщил, что здание включено в программу расселения аварийного жилья, и уссурийцы смогут в приоритетном порядке переехать, как только новые квартиры будут построены. Пока жильцам аварийного дома предложат жилье из маневренного фонда.

Ранее в Приморье произошло обрушение в пятиэтажке, расположенной в поселке Новонежино. В результате происшествия погибла женщина.