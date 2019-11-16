Сотни жителей Владивостока на три дня остались без отопления

Владивосток, 16 ноября. Жители нескольких многоквартирных домов в Первомайском районе Владивостока остались без тепла из-за прорыва магистрали.

В компании ДВКС (Дальневосточные коммунальные системы) заявили, что авария произошла днем 15 ноября. Тепла нет в трех домах на Березовой улице, еще в трех домах на улице Калинина, в одном доме по Краевой улице и в двух домах на Ольховой улице.

Как пишет Deita.ru, коммунальщики обещают восстановить отопление до 18 ноября.

По данным синоптиков, в выходные дни в столице Приморского края температура воздуха составит 1 градус мороза. В понедельник столбики термометров поднимутся до 7 градусов тепла.