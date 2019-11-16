Владивосток начал подготовку к новогодним праздникам

Владивосток, 16 ноября. Столица Дальнего Востока официально начала приготовления к Новому году, что подтверждается информацией, размещенной на сайте госзакупок.

На центральной площади Владивостока установят светодиодный фонтан, трон Снежной королевы и замок Кая и Герды — героев сказки Ганса Христиана Андерсена. На украшение площади планируется потратить порядка 2,4 млн рублей.

Победителя аукциона выберут 22 ноября. Власти планируют также украсить Спортивную набережную, стоимость контракта составит более 11 млн рублей, пишет Deita.ru.

Ранее подготовка в новогодним праздникам началась в других регионах России. 12 ноября на главной площади Кемерово начали установку искусственной елки за 18 млн рублей.