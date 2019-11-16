Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Владивосток начал подготовку к новогодним праздникам

50
0 Оставить комментарий

Владивосток начал подготовку к новогодним праздникам

Владивосток, 16 ноября. Столица Дальнего Востока официально начала приготовления к Новому году, что подтверждается информацией, размещенной на сайте госзакупок.

На центральной площади Владивостока установят светодиодный фонтан, трон Снежной королевы и замок Кая и Герды — героев сказки Ганса Христиана Андерсена. На украшение площади планируется потратить порядка 2,4 млн рублей.

Победителя аукциона выберут 22 ноября. Власти планируют также украсить Спортивную набережную, стоимость контракта составит более 11 млн рублей, пишет Deita.ru.

Ранее подготовка в новогодним праздникам началась в других регионах России. 12 ноября на главной площади Кемерово начали установку искусственной елки за 18 млн рублей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров