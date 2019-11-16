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Якутским врачам поднимут выплаты до 2 млн рублей по программе «Земский доктор»

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Якутским врачам поднимут выплаты до 2 млн рублей по программе «Земский доктор»

Владивосток, 16 ноября. Выплаты по программе «Земский доктор» в Якутии достигнут двух миллионов рублей, сообщили в правительстве республики Саха.

Увеличение выплат врачам ожидается в 2020 году. Программа рассчитана на медиков, которые отправятся работать в села и арктические районы республики.

Фельдшерам по программе «Земский фельдшер» полагаются выплаты в размере миллиона рублей, пишет Deita.ru. По данным властей Дальневосточного федерального округа, за первое полугодие регион покинули почти 7 тысяч человек.

В комитете по региональной политике и проблемам Севера отметили, что Дальневосточный регион во многом отстает от других субъектов РФ.

Напомним, что в сентябре президент России Владимир Путин предложил увеличить выплаты для врачей и учителей на Дальнем Востоке. Он отметил, что из 1884 населенных пунктов региона в 1614 проживают пять и менее тысяч человек. Глава государства призвал учесть эту специфику.

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